鉅亨速報 - Factset 最新調查：蓋璞(GAP-US)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為23.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對蓋璞(GAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.14元下修至2.09元，其中最高估值2.24元，最低估值2.03元，預估目標價為23.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.24(2.3)
|2.35
|2.72
|最低值
|2.03(1.9)
|1.9
|2.14
|平均值
|2.11(2.13)
|2.17
|2.34
|中位數
|2.09(2.14)
|2.2
|2.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|153.90億
|157.43億
|161.45億
|最低值
|152.49億
|154.91億
|154.89億
|平均值
|153.17億
|156.28億
|158.96億
|中位數
|153.19億
|156.62億
|159.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.78
|0.67
|-0.55
|1.34
|2.20
|營業收入
|138.00億
|166.70億
|156.16億
|148.89億
|150.86億
詳細資訊請看美股內頁：
蓋璞(GAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
