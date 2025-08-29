鉅亨速報 - Factset 最新調查：蓋璞(GAP-US)EPS預估下修至2.09元，預估目標價為23.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共15位分析師，對蓋璞(GAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.14元下修至2.09元，其中最高估值2.24元，最低估值2.03元，預估目標價為23.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.24(2.3)2.352.72
最低值2.03(1.9)1.92.14
平均值2.11(2.13)2.172.34
中位數2.09(2.14)2.22.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值153.90億157.43億161.45億
最低值152.49億154.91億154.89億
平均值153.17億156.28億158.96億
中位數153.19億156.62億159.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.780.67-0.551.342.20
營業收入138.00億166.70億156.16億148.89億150.86億

詳細資訊請看美股內頁：
蓋璞(GAP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSGAP

