鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.GAP-US的目標價調降至25元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)提出目標價估值：中位數由26元下修至25元，調降幅度3.85%。其中最高估值29元，最低估值19元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Gap, Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀0位。
Gap, Inc.今(22日)收盤價為21.2元。近5日股價上漲3.85%，標普指數下跌1.52%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Gap, Inc.(GAP-US)EPS預估下修至2.15元，預估目標價為26.00元
- 美越協議壓低關稅 Nike等服飾股聞訊上漲
- 〈財報〉Lululemon下修財測 成長恐遭川普關稅拖累 盤後崩22%
- 〈美股盤後〉川普開轟「中國違反協議」 標普月線創2023年11月以來最佳
下一篇