鉅亨速報

Factset 最新調查：Gap, Inc.GAP-US的目標價調降至25元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Gap, Inc.(GAP-US)提出目標價估值：中位數由26元下修至25元，調降幅度3.85%。其中最高估值29元，最低估值19元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Gap, Inc.評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀0位。

Gap, Inc.今(22日)收盤價為21.2元。近5日股價上漲3.85%，標普指數下跌1.52%股價漲幅表現優於大盤。

