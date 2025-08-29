鉅亨網編輯林羿君 2025-08-29 15:30

雜誌《商業內幕》引述消息人士報導，Meta 平台 (META-US) 正加速開發其下一代 AI 模型，力拚在今年底前推出 Llama 4.X。分析師看好 Meta 股價將從目前的 751.11 美元再平均上漲 13.03%。

Meta全速衝刺Llama 4.X年底問世 扭轉市場評價。(圖:shutterstock)

報導稱，Meta 超級智慧實驗室（MSL）內部一個名為「TBD」的團隊，正在全力開發 Llama 4.X，目標是確保模型能在年底前達到可投入生產的狀態。

這股緊迫感源自於今年 4 月發布的 Llama 4 系列模型未能達到市場預期。開發者普遍認為 Llama 4 在編碼、推理和指令遵循等實際應用場景中表現不佳，市場反應平淡。

據悉，TBD 團隊目前的部分工作還包括修復和改進現有的 Llama 4，試圖挽回其性能短板。消息人士還補充說，Llama 4.X 在公司內部有時也被稱為 Llama 4.5。

Meta 執行長祖克柏 7 月在第二季財報電話會議上表示，公司成立 MSL 的目的是專注於開發下一代 AI 模型，並確認「Llama 4.1 和 4.2 上正取得良好進展」」，同時也在研發更尖端的下一代模型。

Meta 的超級 AI 實驗室於今年 6 月正式成立，並在 8 月完成了團隊重組。重組後的 AI 業務圍繞著四大支柱運作：訓練、研究、產品和基礎設施。負責人 Alexandr Wang 指出，TBD 小組將負責訓練和擴展大型模型以實現超級智慧，其任務甚至包括開發一個「omni model」（全能模型）。

儘管 Meta 官方尚未確認 Llama 4.X 的具體發佈時間，但祖克柏在 7 月已勾勒出 AI 產品路線圖。他當時表示，公司正朝著 Llama 4.1 和 4.2 穩步前進，並為未來一兩年內推出更先進的模型進行佈局。