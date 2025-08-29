鉅亨網編輯林羿君 2025-08-29 16:10

中國當局表示，將防止炙手可熱的人工智慧領域出現過度競爭，這也顯示，北京方面在尋求將該技術打造為經濟重要支柱的同時，也希望避免浪費性投資。

中國發改委警告：AI競賽不要出現無序競爭。(圖:shutterstock)

發改委高技術司副司長張鎧麟表示，政府將鼓勵各省以協調互補的方式發展人工智慧，這樣做的目標是利用各地獨特的優勢來促進增長，同時避免重複建設。

他進一步指出，「我們將堅決避免無序競爭或『一窩蜂』的盲目投資 。」他強調，AI 的發展應該基於地方的優勢、資源和產業基礎 。

他的發言與中國國家主席習近平上個月對地方政府過度投資 AI 的警告相呼應，也凸顯出中國當局希望避免重蹈其他新興產業（如電動車）產能過剩的覆轍，後者已導致通貨緊縮壓力 。

中國已將 AI 視為經濟新成長引擎，以及與美國競爭的關鍵領域，這也刺激了公共和私人投資。本週稍早，中國政府發布了一項行動計畫，旨在加速 AI 的發展、應用和治理。

發改委 28 日進一步闡述了這項提案，承諾將在國家層面更好地規劃 AI，並加大對私營企業的支持，以培育更多創新的「黑馬」。這可能指的是中國新創公司如 DeepSeek 的迅速崛起。該公司今年早些時候憑藉其功能強大且具備成本效益的 AI 模型，迅速在全球聲名鵲起，並引發了國內的 AI 熱潮 。

彭博的另一項分析顯示，中國企業正計畫在當地西部沙漠的數據中心安裝超過 11.5 萬枚輝達 AI 晶片 。