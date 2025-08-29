超車比亞迪！鴻海旗下工業富聯市值突破1兆人民幣 成A股「兆元俱樂部」第13位成員

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-29 13:43

‌



鴻海集團旗下子公司工業富聯 (601138-CN)今 (29) 日截至午盤股價報每股人民幣 50.77 元，上漲 3.74%，總市值達 1.01 兆，成為第 13 檔市值破兆的 A 股個股，而在午後開盤不久後，市值也正式超車比亞迪。

鴻海旗下工業富聯市值突破1兆人民幣 成A股「兆元俱樂部」第13位成員（圖：Shutterstock） ​

根據同花順提供的數據，在所有滬深北 A 股中，按市值來排名的話，工業富聯排第 13，比亞迪排第 14。

‌



8 月 10 日，工業富聯發布半年報，營收及利潤同創歷史新高。財報顯示，受惠於 AI 相關業務的強勢成長，工業富聯上半年實現營收 3607.6 億元，年增 35.58%，實現歸屬於上市公司股東的淨利 121.13 億元，年增 38.61%。

今年年初至周四 (28 日) 為止，工業富聯股價累計上漲 132.05%。根據萬得發布的 2025 年上半年中國企業 (含 A 股、H 股、海外上市股) 市值 500 強榜單，截至 6 月底，工業富聯在中國企業中市值排第 31 位。

另據東方財富今日的實時中國上市公司市值榜，工業富聯已上升至第 18 名。

作為 AI 伺服器廠商的工業富聯表示，AI 伺服器在雲端運算業務的佔比穩定擴大，今年第二季整體伺服器營收成長超 50%，雲端服務商伺服器營收年增超 150%，AI 伺服器營收年增超 60%，輝達 GB200 系列產品出貨量逐季攀升。

該公司也表示，2025 年全球多家大型雲端服務商的 AI 基礎設施建設資本開支延續擴張趨勢。根據 TrendForce 集邦諮詢數據，今年 AI 伺服器需求持續成長，產值達 2980 億美元，佔整體伺服器產值的比例達 7 成以上。

富士康等 ODM 廠商與主要的 AI 晶片廠商輝達走得很近。2017 年，富士康母公司鴻海旗下的工業富聯與輝達等合作推出全球第一台 AI 伺服器 HGX1。