鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-29 13:00

中國商業版圖迎來重大時刻，「潮玩帝國」泡泡瑪特 (09992-HK) 創辦人王寧在富比世 (Forbes)2025 年億萬富豪榜以 279 億美元身價超越馬雲的 271 億美元，位列全球富豪榜第 77 位，而馬雲則位居第 81 位。

盲盒之王碾壓電商巨頭！王寧身家超越馬雲 專家：陸商業生態進入價值創新賽道（圖：Shutterstock）

儘管泡泡瑪特市值 4326.96 億港元與阿里巴巴 2897.83 億美元的體量仍有差距，但這一排名變化反映出中國商業生態的深刻變革，即從規模驅動轉向價值驅動，從生存消費邁向精神消費，從互聯網壟斷格局演變為多元創新崛起。

‌



王寧的財富躍升與其股權結構密切相關。身為泡泡瑪特 48.7% 的控股股東，帳面財富迅速累積，馬雲在阿里巴巴的持股比例已稀釋至 6.6%，且失去對螞蟻集團的控制權。

1987 年出生於農村的王寧以賣盲盒玩具起家，憑藉獨特商業嗅覺改寫了中國富豪格局，他的創業歷程充滿草根逆襲色彩，從新鄉市獲嘉縣雜貨店家庭出身，到大學期間倒賣 MV 光碟、創意小商品，再到 2010 年創立泡泡瑪特，經歷多次轉型探索。

2012 年，在獲得 200 萬元天使投資後，王寧敏銳捕捉日本潮流玩具 Sonny Angel 的市場潛力，果斷聚焦潮流玩具領域，透過挖掘全球小眾設計師，打造全產業鏈平台，將收藏類玩具與盲盒經濟結合，創造出高復購率的商業模式。

泡泡瑪特旗下 LABUBU 等 IP 受到全球明星追捧，二手市場價格一度飆升至原價 50 倍，100 元盲盒 30 元成本，毛利率高達 70%，展現出強勁獲利能力。

今年上半年，泡泡瑪特淨利達 45.74 億元，年增近 5 倍，王寧稱全年營收將輕鬆突破 300 億元。

今年以來，泡泡瑪特股價從年初每股 88 港元飆漲至 330 港元，漲幅 270%。

泡泡瑪特正加速全球化佈局，海外門市超過 140 家，涵蓋 30 多個國家和地區。這種成功源自於對 Z 世代消費心理的精準掌握，透過潮玩產品滿足年輕族群對情感價值與個人化體驗的追求，建構起具有社交屬性的文化符號。

與之形成對比的是網路巨頭的轉型困境。阿里巴巴在 2025 財年第三季雖憑藉 AI 業務實現營收 2801.5 億元、淨利 489.45 億元的成長，但傳統電商業務面臨拼多多等對手的激烈競爭。

此外，外送等新業務的訂單量雖逼近美團，但卻陷入低毛利、高組織成本的困局。這種差異凸顯商業模式的世代交替，網路企業依賴規模擴張的資源整合模式，正遭遇泡泡瑪特這類聚焦價值創造的創新企業的挑戰。

王寧超越馬雲也象徵中國消費市場的深層變革。年輕一代不再滿足於基礎物質需求，轉而追求美感體驗與精神滿足。

《經濟學人》報導指出，中國商業社會正從世界工廠轉型為文化輸出。富比世財富榜上 1980、1990 年後出生的企業家佔比提升，預示商業競爭將更依賴持續創新與模式進化。