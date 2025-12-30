鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 15:40

泡泡瑪特 (09992-HK) 股價周二 (30 日) 盤中重挫，下跌 6.2%，成為 MSCI 亞太指數中表現最差的股票之一。先前有報導稱，在中國二級市場 Labubu 玩具價格波動顯示市場需求減弱後，一些黃牛暫停了購買。

泡泡瑪特股價逆市重挫 盲盒二手價暴跌引發市場恐慌(圖:shutterstock)

這支股票周二低開 0.75% 後跌幅加劇，跌穿 10 日線，午盤跌幅仍在 5% 左右。股價下挫的主要原因是市場傳出盲盒二手價大跌的消息，這嚴重打擊了投資者情緒。

據陸媒報導指出，泡泡瑪特的 Labubu 坐坐派對搪膠毛絨系列在二手平台價格顯著回落。該系列的均價已從 1,478 元人民幣跌至約 632 元人民幣左右。更甚者，部分原價 99 元人民幣的單款價格已跌破發行價，最低只賣到 82 元人民幣。

同樣的降溫也發生在其他熱門款式上。第四代迷你 Labubu 於 8 月 28 日線上發售時曾瞬間售罄，二手平台整盒價格一度漲至 1,600 元人民幣，隱藏款接近 800 元人民幣。然而，截至本月下旬，隱藏款的成交均價已回落至 264 元人民幣，整盒價格降至 1,077 元人民幣。二手轉售平台千島的數據也顯示，全套迷你 Labubus 的平均價格已跌至官方零售價以下。

由於價格波動，二手市場出現明顯的信心危機。在閒魚、千島及得物等平台上，Labubu 的掛牌數量明顯增多，但成交價格同步下移。有報導稱，一些「黃牛」已在社群平台發帖稱「暫緩收購 Labubu 系列」。

這一輪跌勢並非首次。自八月下旬創下 339.8 港元的階段性高點後，泡泡瑪特股價一路回落，截至 12 月中旬跌至約 189 港元，累計跌幅已超過 40%，市值蒸發逾 2000 億港元。