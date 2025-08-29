鉅亨網編輯林羿君 2025-08-29 09:31

路透社引消息人士報導，巴西外交部已指示政府貿易機構 Camex 開始分析，是否可以透過《經濟互惠法》對美國加徵的高關稅，進行報復反制。

路透：巴西啟動對美國關稅報復程序。(圖:shutterstock)

該項《經濟互惠法》由巴西國會於今年稍早通過，為巴西建立了一個法律框架，以回應可能針對其商品與服務的單邊貿易措施，包括關稅等反制手段。此一措施，代表這個拉丁美洲最大經濟體，對美國徵收 50% 關稅的反應。巴西先前已在世界貿易組織啟動爭端磋商。

消息人士稱，該項程序由巴西總統魯拉授權，Camex 有 30 天的時間就此事提交報告。若 Camex 批准使用互惠法，政府工作小組將決定巴西應針對哪些領域採取針對美國的措施。

消息人士補充預計美國將在週五 (29 日) 獲悉該程序的開始。