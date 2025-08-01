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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業IP-US的目標價調降至55元，幅度約5.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際紙業(IP-US)提出目標價估值：中位數由58元下修至55元，調降幅度5.17%。其中最高估值65元，最低估值42.1元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予國際紙業評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀3位。

國際紙業今(1日)收盤價為46.735元。近5日股價下跌5.17%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股IP市場預估目標價

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國際紙業46.735-12.9%

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