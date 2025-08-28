鉅亨速報 - Factset 最新調查：安捷倫科技A-US的目標價調升至140元，幅度約3.7%

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對安捷倫科技(A-US)提出目標價估值：中位數由135元上修至140元，調升幅度3.7%。其中最高估值165元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予安捷倫科技評價：積極樂觀10位、保持中立11位、保守悲觀0位。

安捷倫科技今(28日)收盤價為118.69元。近5日股價下跌3.7%，標普指數上漲1.34%短期股價無明顯表現。

