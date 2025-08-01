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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.08元下修至1.8元，其中最高估值2.57元，最低估值1.55元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.57(2.57)4.345.44.3
最低值1.55(1.85)2.252.954.3
平均值1.89(2.1)3.274.214.3
中位數1.8(2.08)3.244.34.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值280.59億309.71億318.82億304.36億
最低值247.49億252.02億253.80億304.36億
平均值263.57億278.27億285.87億304.36億
中位數263.33億279.79億289.07億304.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.224.474.100.821.57
營業收入205.80億193.63億211.61億189.16億186.19億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIP

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