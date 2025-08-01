鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為55.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.08元下修至1.8元，其中最高估值2.57元，最低估值1.55元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.57(2.57)
|4.34
|5.4
|4.3
|最低值
|1.55(1.85)
|2.25
|2.95
|4.3
|平均值
|1.89(2.1)
|3.27
|4.21
|4.3
|中位數
|1.8(2.08)
|3.24
|4.3
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|280.59億
|309.71億
|318.82億
|304.36億
|最低值
|247.49億
|252.02億
|253.80億
|304.36億
|平均值
|263.57億
|278.27億
|285.87億
|304.36億
|中位數
|263.33億
|279.79億
|289.07億
|304.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.22
|4.47
|4.10
|0.82
|1.57
|營業收入
|205.80億
|193.63億
|211.61億
|189.16億
|186.19億
詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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