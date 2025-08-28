鉅亨速報 - Factset 最新調查：威廉所諾馬WSM-US的目標價調升至211.5元，幅度約3.93%

綜合評級 - 共有25位分析師給予威廉所諾馬評價：積極樂觀9位、保持中立15位、保守悲觀1位。

威廉所諾馬今(28日)收盤價為192.17元。近5日股價下跌3.93%，標普指數上漲1.34%短期股價無明顯表現。