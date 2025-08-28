鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-28 15:30

南韓央行表示，在美國突然對南韓出口商品徵收 15% 的全面關稅後，南韓經濟將受到重大打擊，這與先前雙邊貿易協定中承諾的零關稅制度形成鮮明對比。這些關稅預計將對南韓的經濟成長、通膨率、產業結構以及金融穩定性產生廣泛而深遠的影響。

南韓央行：美國關稅恐致經濟成長下滑、產業空洞化及就業挑戰(圖:shutterstock)

南韓央行指出，美國新徵收的關稅預計將在今年使南韓經濟成長率削減 0.45 個百分點，並在 2026 年進一步削減 0.6 個百分點。同時，這些關稅將抑制消費者通膨，預計今年將降低 0.15 個百分點，明年則降低 0.25 個百分點。

南韓央行在其政策會議後發布的報告中強調，儘管目前將政策利率維持在 2.5%，但仍需密切關注房市發展以及美國關稅的影響，然後再考慮進一步降息。

南韓央行表示，關稅的影響將透過三個主要管道傳導至南韓經濟：貿易、金融市場和商業信心，當中又以貿易是最大的拖累。

在貿易影響上，由於成本上升侵蝕競爭力，南韓對美國的出口將會萎縮，同時美國需求減弱也會減少訂單。其中，鋼鐵和汽車行業由於面臨更高的關稅，預計將是受打擊最嚴重的產業。報告也提及，將部分出口轉移到其他地區可能會提供部分緩解。

儘管首爾和華盛頓在 7 月下旬達成一項緊急貿易協議，使南韓免於川普總統威脅的 25% 關稅，但也綁定了南韓向美國投資 3500 億美元的承諾。此外，私人部門在美國的投資計畫也將達到約 1500 億美元。

央行警告，與關稅計畫同時討論的對美投資基金，應受到密切審視。這種關稅與推動在美增加本地投資的結合，恐有「掏空南韓產業」的風險，並可能產生「就業疲軟和人才流失」等潛在的連鎖反應。

另外，南韓央行指出，關稅將刺激美國通膨，促使聯準會延遲降息，這反過來可能使國內信貸條件持續緊張，從而影響投資和消費。不確定性增加是另一個弱點，它會抑制家庭支出和企業投資，因為企業在貿易前景變得明朗之前會選擇觀望。