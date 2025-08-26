鉅亨網新聞中心 2025-08-26 10:39

韓國產業通商資源部週二表示，在韓國總統李在明訪問美國期間，韓國和美國簽署了 11 份雙邊合作諒解備忘錄（MOU），涉及從造船、核能、航空到液化天然氣和關鍵礦產等一系列關鍵工業領域。

韓美企業簽屬11項諒解備忘錄 涉及造船、核能及關鍵礦產等領域。(圖:shutterstock)

這些備忘錄是在韓美兩國企業高層在華盛頓舉行的圓桌會議上簽署的。韓國產業通商資源部透露，三星電子會長李在鎔、SK 集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭汝善等 16 名韓國企業人士，以及輝達 CEO 黃仁勳、凱雷集團創辦人魯賓斯坦等 21 名美國企業代表，共同餐宇了當天的會議。

核能領域合作方面，韓國水力核電公司（KHNP）、斗山能源（Doosan Enerbility）與 X-energy 和亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）簽署了共同開發小型模組化反應器（SMR）的四方諒解備忘錄。

斗山能源也與費米美國公司（Fermi America）簽訂了另一份協議，雙方將共同為美國德克薩斯州人工智慧（AI）園區建設的大型核電廠和 SMR 提供材料。

韓國水力核電公司、三星物產也與費米美國公司就人工智慧園區事業達成了三方協議；韓國水力核電公司也與美國核燃料供應商 Centrus 簽署了共同投資建造鈾濃縮設施的諒解備忘錄。

航空合作部分，大韓航空決定向波音公司購買 103 架下一代飛機，預計價值為 362 億美元，並與 GE 航空公司簽訂了 137 億美元的發動機購買和維修合約。