〈陸股盤後〉寒武紀股價暴漲15.73% 反超貴州茅台 躍A股股王

2025-08-28

寒武紀反超貴州茅台，躍A股股王。（圖：Shutterstock）

滬指周四收盤漲 1.14% 報 3,843.60 點，深證成指勁漲 2.25% 報 12,571.37 點，創業板指勁揚 3.82% 報 2,827.17 點，滬深北三市成交額合計 3.0013 兆元。

盤面上看，半導體、通信設備、元器件、電信運營、旅遊服務、證券、航空、IT 設備類股走高，林業、種植業、汽車服務、房地產、中成藥族群走低。

據《第一財經》報導，繼前一天僅短暫 20 分鐘「稱王」後，寒武紀與貴州茅台的「股王」爭奪賽周四持續上演，在早盤競逐一個小時左右後，寒武紀股價再度超越貴州茅台，不斷拉開股價差距，當日坐穩 A 股第一股價寶座。

在超越貴州茅台之後，寒武紀股價震盪上行，尾盤漲勢強勁。相較下，貴州茅台盤中一度震盪下行。

寒武紀股價周四收盤暴漲 15.73%，每股股價接近 1,600 元，收報 1,587.91 元。貴州茅台股價微跌 0.13%，收報 1,446.10 元 / 股。

寒武紀在周二晚間發布 2025 年中報，上半年營業收入為 28.81 億元，較去年同期激增 4,347.82%；淨利潤 10.38 億元，扭虧為盈。