鉅亨網編輯林羿君 2025-08-28 08:25

‌



輝達營收展望不慍不火 AI熱潮兩年後驚見降溫警訊。(圖:shutterstock)

該公司 27 日在聲明中表示，截至 10 月的第三財季銷售額預計將達到約 540 億美元。雖然這數字符合華爾街平均預期，但部分分析師原本預測會超過 600 億美元。

‌



這一前景加深了人們對人工智慧系統投資步伐難以持續的擔憂。中國的挑戰也使輝達的業務蒙上陰影。雖然川普政府近期放寬了部分 AI 晶片對中國的出口限制，但這項寬限尚未轉化為營收的回升。

消息公佈後，輝達股價在盤後交易下跌約 3%。截至週三收盤，輝達股價今年已上漲 35%，市值突破 4 兆美元。

在周三與分析師的電話會議上，輝達領導層否認了部署人工智慧基礎設施的興趣正在減弱的說法。

執行長黃仁勳表示，「未來機遇巨大。我們預計到 2020 年，人工智慧基礎設施支出將達到 3 兆至 4 兆美元。」

Emarketer 分析師 Jacob Bourne 在一份報告中表示，研究結果顯示，如果人工智慧應用的短期回報仍然難以量化，大型資料中心營運商的支出「可能會收緊」。

該公司還批准了額外 600 億美元的股票回購計畫。截至第二季底，輝達在先前的回購計劃下仍剩餘 147 億美元的額度。

另一方面，輝達表示，第二季其 H20 AI 晶片並未向中國客戶銷售，營收較上一季下降約 40 億美元，第三季的預測也未包含 H20 的銷售額。並稱，美國政府尚未將對中國 AI 晶片銷售收入抽取 15% 的計畫納入法律。該公司也承認實施該政策有風險。

輝達在一份文件中表示：「美國政府對一定比例的收入提出的任何要求，都可能使我們面臨訴訟、增加成本、損害我們的競爭地位，並使不受此類安排約束的競爭對手受益。」