蘋果攜手TuneIn拓展音樂用戶 出招對抗Spotify

2025-08-27

根據《華爾街日報》(WSJ) 周三 (27 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 正加大音樂業務推廣力道，與數位廣播平台 TuneIn 合作，首次將旗下 Apple Music 精選電台向外部平台開放，藉此吸引更多用戶並嘗試縮小與 Spotify(SPOT-US) 之間的差距。

圖：REUTERS/TPG

蘋果周三宣布，將透過 TuneIn 向全球用戶免費提供其 6 個音樂電台，涵蓋家庭智慧音響及車載連網系統，TuneIn 擁有每月 7,500 萬活躍用戶。這是 Apple Music 自 2015 年推出首個電台以來，首次讓旗下電台走出自家應用程式。

蘋果希望藉此吸引 TuneIn 用戶進入自家生態圈，並轉化為付費訂閱者。蘋果音樂目前主要透過裝置購買附贈的免費試用方案來吸引新客戶，但付費用戶數成長近年落後於 Spotify。

根據研究機構 MIDiA 數據，蘋果在美國串流音樂市場的市佔率自 2020 年的 30% 降至去年底的 25%，同期 Spotify 則從 31% 提升至 37%。在全球市場，蘋果的市占率亦自 16% 降至 12%。與此同時，Spotify 持續透過免費、廣告支撐的版本引流，進一步擴大轉換為付費會員的基礎。

與 Spotify 強調演算法推薦不同，Apple Music 的差異化策略在於強調由人工策展的音樂電台，維持傳統廣播式的聆聽體驗。蘋果去年 12 月新增三個新電台，使總數達到六個，涵蓋不同音樂類型，並保持無廣告特色。

TuneIn 執行長 Richard Stern 透露，蘋果去年底便主動提出合作，並表示很高興能把蘋果的電台服務帶到其平台。他強調，TuneIn 遍布全球的連網設備網路，能幫助傳統電台擴展受眾，而蘋果的精選電台無廣告，提供良好使用體驗。

目前蘋果並未提供 Spotify 類似的免費廣告版，而是依靠免費試用及電台導流吸引用戶。此次合作後，TuneIn 應用程式與官網將設置連結，直接導向 Apple Music，方便用戶轉化為付費會員。蘋果拒絕對此合作做進一步評論。