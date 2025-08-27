search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估上修至0.47元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.44元上修至0.47元，其中最高估值1.08元，最低估值-0.02元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.08(1.08)2.353.163.74
最低值-0.02(-0.02)0.681.552.76
平均值0.45(0.44)1.662.343.25
中位數0.47(0.44)1.722.33.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值556.31億586.61億627.23億655.34億
最低值538.40億560.88億590.02億633.31億
平均值544.82億577.51億608.05億644.33億
中位數544.32億579.85億608.07億644.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-18.36-3.090.191.211.24
營業收入173.37億298.82億489.71億527.88億542.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

