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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國航空集團(AAL-US)EPS預估下修至0.53元，預估目標價為13.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對美國航空集團(AAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.53元，其中最高估值1.82元，最低估值-0.02元，預估目標價為13.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.82(1.82)3.463.163.35
最低值-0.02(-0.02)0.681.552.76
平均值0.63(0.64)1.832.343.06
中位數0.53(0.54)1.772.33.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值556.31億586.61億627.23億645.25億
最低值538.40億560.88億590.02億633.31億
平均值545.23億577.27億607.96億639.28億
中位數544.99億579.97億609.25億639.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-18.36-3.090.191.211.24
營業收入173.37億298.82億489.71億527.88億542.11億

詳細資訊請看美股內頁：
美國航空集團(AAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAL

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