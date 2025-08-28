鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-28 04:00

美政府商業干預恐升級！專家：無論如何稱呼 「川普牌國家資本主義」看來都將繼續存在（圖：Shutterstock）

《Investopedia》報導，美國政府已正式收購英特爾 10% 股份，這筆交易背後反映出川普政府更激進的經濟干預策略。此外，白宮不僅要求輝達和 AMD 分享晶片銷售利潤，更在新日鐵收購美國鋼鐵案中爭取到「黃金股」特權。

更具爭議性的是，川普曾直接干預英特爾管理階層，隨後推動該公司接受政府注資。川普宣稱將為國家促成此類交易，商務部長盧特尼克證實國防部正評估投資國防企業，國家經濟委員會主任 Kevin Hassett 則表示可能收購更多公司股份。

這些舉措被市場觀察家視為對自由市場原則的根本性顛覆。雖然白宮強調交易是基於「經濟安全」考量，但批評人士指出，這種選擇性干預實質是「挑選贏家和輸家」。

PIMCO 的伊爾艾朗警告，政府過度介入企業營運可能引發系統性風險。Citizen JMP 集團執行長 Mark Lehmann 更直言英特爾交易是「危險的滑坡」。

值得注意的是，連自稱「民主社會主義者」的民主黨籍參議員桑德斯都支持企業回饋政府資金的基本邏輯，而自由意志主義者、共和黨參議員 Rand Paul 則強烈抨擊這種干預政策。

從歷史角度觀察，美國政府雖曾在金融危機期間救助金融機構，但川普政府的運作呈現全新特徵。

美國商務部前官員 Mike Schimdt 與 Todd Fisher 指出，英特爾交易使其陷入成本劣勢，且未能解決客戶流失的核心問題。

《華爾街日報》撰文指出，這種干預與雷根時代所倡導的自由市場理念形成鮮明對比，標誌著美國經濟治理哲學的重大轉向。

市場反應呈現兩極化，部分投資人擔憂川普政府選擇性注資將扭曲市場競爭，有些機構則保持觀望。

英特爾在監管文件中提示，交易可能引發法律訴訟、稅務風險及國際業務衝擊。根據分析師估算，附帶條件的補貼方案恐降低企業競爭力，這種擔憂已導致部分企業對政府資金保留態度。

當前局勢凸顯美國經濟治理模式的深層裂變。隨著川普宣稱將持續推動此類交易，全球資本市場正密切關注這場可能重構政商關係的實驗。支持者認為這是應對國家安全挑戰的必要手段，反對者則示警稱這可能開創危險先例。