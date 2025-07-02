遠雄建設品牌轉型元年「美好共生」示範首案落腳在北士科

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-02 21:51

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2025 年遠雄建設 (5522-TW) 迎來品牌轉型新紀元，位於北士科水岸特區的「遠雄泱玥」為首座示範案，宣告啟動全新品牌主張「美好共生 Living Better」，並以「遠雄泱玥」落實「永續」與「共享」兩大轉型核心價值。

遠雄建設總經理王耀堂(右)與遠雄房地產總經理張麗蓉。(鉅亨網記者張欽發攝)

遠雄建設總經理王耀堂指出，遠雄建設轉型計劃自 2018 年展開，時值遠雄建築事業成立的第 50 週年，在走過半世紀後，由遠雄建設董事長董趙文嘉率先拋出：「下一個 50 年，我們要成為一個什麼樣的品牌？」一個問號、一句自我反思的對話，開啟了遠雄的轉型之路。

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王耀堂指出，身為大型建商，不再只是蓋更多房子，須更積極回應時代與環境變遷，而未來影響建築產業發展，主要來自兩個根本性的變化：一是家庭型態與結構轉變，二是永續與減碳的全球共識，兩大因素引領國內建築產業邁入革新時代。

遠雄建設的品牌轉型探索之路由董事長趙文嘉領軍，在集團內部成立 Farglory Next（FGN）轉型計劃， FGN 團隊以永續、共享兩大價值為主軸，從人的需求出發，細分為「建築、環境、生活與服務永續」；以及「家庭、社區、鄰里與城市共享」，四個永續、四個共享揭示了未來遠雄建築回應永續目標與滿足客戶期待的具體方向。

遠雄房地產總經理張麗蓉指出，遠雄房地產各方各面都在思考著如何傳遞美好共生、永續共享。遠雄泱玥接待中心承襲原建築設計精神，透過空間傳達永續水岸新生活的想像，更是作為未來生活的先行體驗館。

「遠雄泱玥」位於北士科洲美段、北投區河美路上，基地 996 坪，規劃地上 24 層、地下 4 層。(鉅亨網記者張欽發攝)

北士科是台北市近年難得一見的水岸重劃區，張麗蓉認為，因遠雄建設的選地眼光，遠雄泱玥很幸運可以在這個鎂光燈聚焦的區域占有一席之地，立地條件得天獨厚，擁有北士科目前唯一面河景第一排的推案優勢，懷抱基隆河、雙溪、淡水河三河壯闊交匯，後擁萬坪校園預定地，遠眺陽明山系連綿峰巒景色，前後無限棟距，如此條件可說是極限量與稀缺。

遠雄泱玥由李祖原國際建築團隊打造，以「無界」作為設計概念，讓建築融入環境借景自然，360 度印象山水，運用巧思將基地優勢發揮到極致。