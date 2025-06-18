AI太耗電！比爾蓋茲、阿特曼各自投資的核電公司募資合計逾10億美元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-18 23:10

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據《金融時報》(FT) 周三 (18 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲與 OpenAI 執行長阿特曼支持的兩間核電公司，在投資人看好核能將為人工智慧 (AI) 革命提供電力的樂觀情緒推動下，合計已募得超過 10 億美元資金。

AI資料中心的龐大電力需求，讓川普政府、科技巨頭積極投資核電。(圖:Shutterstock)

蓋茲創立的私人公司 TerraPower 周三宣布完成 6.5 億美元募資，並獲得 AI 晶片霸主輝達 (NVDA-US) 創投部門 NVentures 投資。該公司表示，本輪募資包含新投資人和既有投資人，既有投資人包括創辦人比爾蓋茲和造船龍頭韓國 HD 現代重工。

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而阿特曼支持的小型模組化反應爐 (SMR) 開發商 Oklo(OKLO-US) 也在本周完成 4.6 億美元股權募資，比公司最初指引多出 6000 萬美元。

小型模組化反應爐是新型核反應爐，發電量約為標準反應爐的三分之一或更少，不過普遍被認為享有更安全、更具規模化生產的成本效益。

儘管阿特曼已於今年 4 月，為避免利益衝突，而辭去 Oklo 董事長一職，但他仍然是該公司的重要投資者和支持者。因為 Oklo 正在嘗試與其他 AI 公司建立戰略合作的夥伴關係。

TerraPower 正開發旗艦產品 Natrium 技術，這是一種先進核反應爐，搭配十億瓦級儲能系統。該公司首座 Natrium 電廠預計成為美國第一座商業化先進核電廠，在安全性、可靠性、成本效益和簡化建設方面有所突破。

據 TerraPower 官方聲明，公司去年已開始首座電廠的非核建設工程，預計明年獲得核反應爐監管核准。此次募資將支持首座 Natrium 電廠建設，以及在美國和海外快速部署更多機組的計畫。

TerraPower 正與美國的 Oklo 等核反應爐開發商，以及中國和俄羅斯的集團展開競爭，各方都在加緊部署小型模組化反應爐設計，搶攻商業市場。這波競爭主要回應了科技公司和電力業者對穩定電力供應的迫切需求，特別是為了支撐高耗能的 AI 資料中心運作。

據顧問公司 ICF 預測，美國電力需求預計到 2050 年時，將較 2023 年水準成長多達 25%。美國總統川普上月簽署的行政命令中，也概述了聯邦政府對部署新核電廠的支持。