2025-08-26

美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會上傳遞明顯的鴿派訊號，強調短期內政策動向將更多仰賴經濟數據，並示意貨幣政策正進入降息大門。PIMCO 預估，聯準會將在 2025 年與 2026 年分別執行各兩次降息，共計降息 4 碼，聯博則預測今年聯準會剩餘三次利率決策會議會各降一碼，今年共降 3 碼。

鮑爾放鴿敲開降息大門！前Fed副主席估今明年各降息2碼 債市及債券ETF將「迎風而上」。（圖 : shutterstock)

由於鮑爾在本次央行年會，語氣透露對勞動市場與通膨雙重改善的謹慎樂觀，並淡化關稅風險對通膨的潛在影響，為降息之路開啟一道曙光。PIMCO 全球經濟顧問、前 Fed 副主席克拉里達博士研判，Fed 維持基本數據驅動的政策立場雖不變，但鮑爾此次談話與 7 月會議「完全依賴數據」的基調已有所差異，意味官方已正式開啟降息的可能性，他預估，Fed 將在 2025 年與 2026 年分別執行各兩次降息。

加上近期美國勞動市場的降溫亦為降息預期增添支持。7 月非農業僅增加 7.3 萬人，遠低於市場預估，且 5、6 月數據合計下修逾 26 萬人，是疫情以來最劇烈的回檔。克拉里達指出，該數據突顯勞動市場正明顯放緩，為 Fed 在年底前再次啟動寬鬆政策提供了強力動因。

聯博資產管理觀點指出，今年聯準會剩餘的三次利率決策會議分別落在 9 月中旬、10 月底與 12 月上旬，市場看好每次會議至少降息一碼。自去年 12 月以來，聯準會已連續 8 個月維持利率不變，期間美國經濟展現韌性，勞動市場維持相對穩健，使得投資等級公司債殖利率長期停留在 5% 左右的高檔。隨著就業數據爆冷，年底前重啟降息行情可望帶動債券殖利率走低。

拆解不同天期美國公債的走勢，可見短中天期利率與基準利率的連動性較高，更能直接受惠降息而下滑；反觀長天期利率則同時受財政赤字、長期經濟展望與通膨預期等多重因素影響，較難預測並不見得跟隨降息節奏同步下行。這意味投資人若想掌握聯準會降息帶來的債市機會，短中天期投資等級公司債將是較佳標的。

截至 8/22，彭博美國投資等級公司債指數殖利率已達 4.91%，遠高於過去十年 3.8% 的長期平均；同時平均債券價格僅 94 元，低於十年均值 101 元，代表目前市場上既有高殖利、價格相對低點的雙重優勢。