鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-26 15:30

華為常務董事、終端 BG 董事長余承東周一 (25 日) 正式發布三款鴻蒙智行新車型，分別是智界 S7 和 R7 跟問界 M8 純電版，均將於 9 月起開始交付，並預告享界 S9T、尚界 H5 和全新問界 M7 等後續車型。

成都車展前送大禮！華為「四界」新車齊發還拿下一汽紅旗 集齊8大國有車企完成最後拼圖？（圖：Shutterstock）

全新智界 R7 Max 版售價 24.98 萬元 (人民幣，下同)(約 108 萬台幣)，Max + 版 26.98 萬元，Ultra 版 30.98 萬元，智界 S7 Max 版 22.98 萬元(約 99.3 萬台幣)，Max + 版 24.98 萬元，Ultra 版 28.98 萬元，問界 M8 純電版則分為五座與六座，Max + 長續航五座版 35.98 萬元，六人座版 37.98 萬元，Max + 四驅五座版 37.98 萬元，六座版 39.98 萬元，Ultra 四驅五座版 42.98 萬元，六座版 44.98 萬元。此外，享界 S9T 將於 9 月 16 日發布，尚界 H5 與全新問界 M7 將於 9 月 23 日上市，其中尚界 H5 預售價 16.98 萬元(約 73.4 萬台幣) 起。

余承東在記者會上表示，鴻蒙智行目前已實現累計交付接近 90 萬輛，即將邁入百萬大關，且已連 14 月維持成交均價產業第一。問界 M9 上市一年多累計銷量突破 22.6 萬輛，連 17 月蟬聯 50 萬元以上車型銷售冠軍，問界 M7 累計交付超過 7 萬輛，穩居 40 萬元以上車型銷量榜首。

余承東也特別提到，鴻蒙智行五界產品矩陣已全部到位，未來將涵蓋更廣泛的細分市場，進一步強化華為在智慧汽車領域的市場攻勢。

奇瑞汽車董事長尹同躍在記者會上再次強調，智界是奇瑞毫無保留的第一戰略品牌，華為將全面主導智界的產品與品牌發展，奇瑞將調動所有資源與戰略支持智界。目前，智界已成立獨立新能源公司，設有雙設計中心、雙研發中心及專屬用戶中心，並正式發表全新品牌 Logo。

尹同躍透露，智界 S7 與 R7 的小訂已突破 5.3 萬台且每分鐘仍在持續增長，他對這兩款產品給予高度評價，稱其在華為技術賦能下，顛覆了自己作為 40 年汽車行業從業者的認知。

全新智界 R7 以「新顏值、新舒適、新智慧、新性能」為核心賣點，採用 OneBox 設計概念，優化艙內空間並降低風阻，艙內空間超越 Model Y、小米 YU7 和 BMW X6，風阻係數則為同等級最低。

智慧化方面，R7 全系標配 36 個感測器，新增後向光學雷達及 4D 毫米波雷達矩陣，搭載 ADS 4 車位到車位輔助駕駛系統，支援車外語音控制與智慧停車繳費。動力上，R7 純電版基於 800V 高壓平台，100 度電池續航力達 802 公里，增程版純電續航最高 360 公里，綜合續航 1673 公里，WLTC 百公里油耗僅 5.68L，且具備高安全性冗餘設計。

智界 S7 亦為純電車型，同樣搭載 800V 高壓平台及 ADS 4 系統，82 度電池續航 705 公里，100 度電池後驅版續航 855 公里，四輪驅動版 785 公里，太空表現超越 Model 3 和小米 SU7，升級功能與 R7 保持一致。

問界 M8 純電版作為全尺寸 SUV，風阻係數 0.255Cd，優於賓士 GLS 和 BMWX7。車內配備零重力座椅、1086L 五人座後行李箱 (或六人座版 392L)，搭載華為途靈平台和巨鯨電池平台 (100 度電池，長續航版 705km)，充電網路覆蓋廣泛。新車也升級了暈車舒緩、橫向風穩定控制等功能，並在安全性上獲得 C-NCAP 2024 測試第一名，配備 BMS 2.0 八大冗餘安全保障。此外，M8 系列的智慧駕駛和抬頭顯示功能也將透過 OTA 推送給 M8 增程版和問界 M9。

余承東也預告了即將在 9 月 16 日發布的享界 S9T，這款旅行車配備 CDC 空懸、零重力副駕、冷暖箱及可放平後排巨幕系統，搭載 4 個雷射雷達和 36 個感測器，具備高階智慧配置。

同時，華為與上汽合作的首款車型－尚界 H5 也將於 9 月 23 日上市，預售 16.98 萬元起，搭載 ADS 4、192 線雷射雷達及華為數位底盤，純電版續航 655 公里，增程版綜合續航 1360 公里，後排及收納空間化為優異元市場。

華為在汽車領域佈局正以前所未有的速度推進，一邊是跟一汽旗下紅旗品牌傳出深度合作消息，另一邊跟上汽聯手打造的「第五界」尚界 H5 正式上市，國車情懷與領先技術碰撞，鴻蒙智行更是首度踏進 20 萬元以內價格區間，國產汽車格局恐將迎來產業巨變格局。

一汽紅旗近日傳出跟華為將在 2026 年推出搭載華為全端解決方案的車型，涵蓋乾崑智駕、鴻蒙座艙等核心功能。合作模式雖未明確，但外界猜測可能採用華為 HI 模式，也不排除「第六界」出現的可能。

華為與車廠合作主要有零件供應、HI 和鴻蒙智行三種模式。紅旗作為「國車」代表，選擇與華為合作，是為借助其在智能化、生態化方面的優勢為品牌注入活力，採用 HI 模式或許能在獲得頂尖智能化能力的同時，也保持品牌跟通路的獨立性。

紅旗雖銷量可觀，但新能源車型銷量在百萬級市場佔比低，且品牌溢價難突破。目前，新能源汽車市場對智慧駕駛和智慧座艙要求極高，紅旗在這方面與華為存在差距，此次合作是紅旗主動求變，強強聯合想像空間巨大。

據悉，華為跟紅旗合作首款車型很可能是「紅旗 9 系」旗艦車型，可能是基於 H9 的智慧行政轎車或純電 SUV。

同時，尚界 H5 正式上市，創造了鴻蒙智行首款價格殺進 20 萬元以內車型的歷史，官方預售價 16.98 萬元起，預計正式起售價 15.98 萬元 (約 69.1 萬台幣)，置換補貼後裸車價甚至低於 15 萬元 (約 64.8 萬台幣)。

此前鴻蒙智行產品主要銷售價格區間多在 25 萬元以上，H5 如同一把尖刀插入主流消費市場。若其能成功引爆 20 萬級市場，不僅意味著上汽與華為合作「開門紅」，也將證明鴻蒙智行模式的強大生命力與可複製性。

目前，國內八大國有車企已全部與華為達成合作，這種全陣營合作標誌著華為智慧化技術全面滲透，預示「華系車」新生態正在形成。從紅旗深度結盟到尚界震撼上市，華為汽車業務版圖極速擴張，傳統車廠在智慧化浪潮下果斷抉擇，今年下半年將成為中國汽車發展史重要節點，未來產業格局充滿無限可能。