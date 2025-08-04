鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股FUTU-US的目標價調升至155元，幅度約3.47%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對富途控股(FUTU-US)提出目標價估值：中位數由149.81元上修至155元，調升幅度3.47%。其中最高估值188.88元，最低估值124.86元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予富途控股評價：積極樂觀17位、保持中立2位、保守悲觀0位。
富途控股今(4日)收盤價為147.38元。近5日股價下跌3.47%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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