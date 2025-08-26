鉅亨速報 - Factset 最新調查：羅賓昇國際聯運CHRW-US的目標價調升至122元，幅度約3.39%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對羅賓昇國際聯運(CHRW-US)提出目標價估值：中位數由118元上修至122元，調升幅度3.39%。其中最高估值136元，最低估值71元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予羅賓昇國際聯運評價：積極樂觀15位、保持中立9位、保守悲觀4位。
羅賓昇國際聯運今(26日)收盤價為126.5元。近5日股價上漲3.39%，標普指數上漲0.27%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
