彭博資深蘋果分析師古爾曼（Mark Gurman）在其專欄中披露，蘋果 (AAPL-US) 正對其代表性產品 iPhone 進行為期 3 年的重大設計改革計畫，預期會有的三大變革：超薄 Air 版本、首款折疊機，以及採用曲面玻璃設計。

蘋果iPhone三年「變身」計畫曝光！Air版、摺疊機、曲面設計陸續登場。(圖:shutterstock)

古爾曼表示，近年來來 iPhone 的設計創新步伐已顯著放緩，曾經激勵人們排隊購買最新的重要因素：外型，已然失去了它的驚人之處。如今消費者購買新 iPhone 通常是因為螢幕破裂或電池老化，或是想要拍出更好的照片和影片。

又或許，「果粉」只是沉迷於蘋果公司的生態系統，習慣性地升級。他們購買新機並不是因為現有的 iPhone 看起來老舊。然而這一切即將改變。蘋果有史以來首次計劃連續三年對 iPhone 進行重大改版。

2025 年 9 月：iPhone Air 更輕薄打頭陣

打頭陣的是，9 月的 iPhone Air。一款輕薄的全新機型，將取代 iPhone 16 Plus。這款產品沿襲了蘋果 2008 年首次採用的 MacBook Air 筆記型電腦策略：更薄、更輕、更暢銷。

與 Air 系列電腦一樣，新款手機也有部分妥協之處，例如電池續航力相對較低，只有 1 顆後置鏡頭，並沒有實體 SIM 卡的插槽。iPhone Air 預計也將採用蘋果首款自主研發的數據機晶片，不再使用高通晶片。

蘋果同時將發布 iPhone 17 系列產品，包括 iPhone 17、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max。外觀基本上是 iPhone 16 的翻版。Pro 系列將升級相機系統，並且在手機背面採用更新的工業設計。Pro 機型將提供橘色版本、Air 則提供淺藍色版本。

整體來說，不會有太引人注目的變化。

2026 年：首款可折疊 iPhone 震撼登場

古爾曼透露，改變遊戲規則的新機將於 2026 年問世：蘋果首款可折疊 iPhone。

這款代號為 V68 的新機，外觀類似三星電子的書本式折疊式螢幕手機，打開後可變成一台小型平板電腦。它預計將配備 4 個相機，一個在正面，一個在內側，兩個在背面，並且與 iPhone Air 一樣，沒有 SIM 卡槽。

此外，V68 還將使用 Touch ID 而非 Face ID，在某種程度上略顯復古。古爾曼認為，這款手機將受到蘋果眾多消費者的熱烈追捧。蘋果的供應商已經在著手開發這款新機型，並計劃明年初加大產量，以便在秋季發布。

2027 年：慶祝 20 周年 改採曲面玻璃設計

接下來是 2027 年，蘋果為了慶祝 iPhone 誕生 20 周年，將推出曲面玻璃設計的「iPhone 20」 ，將打破自 2020 年以來一直沿用的方形平板設計，轉而採用四邊弧形玻璃邊框的設計。iPhone 20 應該能與下個月即將發布的 iOS 和其他作業系統基於 Liquid Glass 的全新介面完美契合。