蘋果iPhone三年「變身」計畫曝光！Air版、摺疊機、曲面設計陸續登場
鉅亨網編輯林羿君
彭博資深蘋果分析師古爾曼（Mark Gurman）在其專欄中披露，蘋果 (AAPL-US) 正對其代表性產品 iPhone 進行為期 3 年的重大設計改革計畫，預期會有的三大變革：超薄 Air 版本、首款折疊機，以及採用曲面玻璃設計。
古爾曼表示，近年來來 iPhone 的設計創新步伐已顯著放緩，曾經激勵人們排隊購買最新的重要因素：外型，已然失去了它的驚人之處。如今消費者購買新 iPhone 通常是因為螢幕破裂或電池老化，或是想要拍出更好的照片和影片。
又或許，「果粉」只是沉迷於蘋果公司的生態系統，習慣性地升級。他們購買新機並不是因為現有的 iPhone 看起來老舊。然而這一切即將改變。蘋果有史以來首次計劃連續三年對 iPhone 進行重大改版。
2025 年 9 月：iPhone Air 更輕薄打頭陣
打頭陣的是，9 月的 iPhone Air。一款輕薄的全新機型，將取代 iPhone 16 Plus。這款產品沿襲了蘋果 2008 年首次採用的 MacBook Air 筆記型電腦策略：更薄、更輕、更暢銷。
與 Air 系列電腦一樣，新款手機也有部分妥協之處，例如電池續航力相對較低，只有 1 顆後置鏡頭，並沒有實體 SIM 卡的插槽。iPhone Air 預計也將採用蘋果首款自主研發的數據機晶片，不再使用高通晶片。
蘋果同時將發布 iPhone 17 系列產品，包括 iPhone 17、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max。外觀基本上是 iPhone 16 的翻版。Pro 系列將升級相機系統，並且在手機背面採用更新的工業設計。Pro 機型將提供橘色版本、Air 則提供淺藍色版本。
整體來說，不會有太引人注目的變化。
2026 年：首款可折疊 iPhone 震撼登場
古爾曼透露，改變遊戲規則的新機將於 2026 年問世：蘋果首款可折疊 iPhone。
這款代號為 V68 的新機，外觀類似三星電子的書本式折疊式螢幕手機，打開後可變成一台小型平板電腦。它預計將配備 4 個相機，一個在正面，一個在內側，兩個在背面，並且與 iPhone Air 一樣，沒有 SIM 卡槽。
此外，V68 還將使用 Touch ID 而非 Face ID，在某種程度上略顯復古。古爾曼認為，這款手機將受到蘋果眾多消費者的熱烈追捧。蘋果的供應商已經在著手開發這款新機型，並計劃明年初加大產量，以便在秋季發布。
2027 年：慶祝 20 周年 改採曲面玻璃設計
接下來是 2027 年，蘋果為了慶祝 iPhone 誕生 20 周年，將推出曲面玻璃設計的「iPhone 20」 ，將打破自 2020 年以來一直沿用的方形平板設計，轉而採用四邊弧形玻璃邊框的設計。iPhone 20 應該能與下個月即將發布的 iOS 和其他作業系統基於 Liquid Glass 的全新介面完美契合。
古爾曼表示，整體來看，2025 年對 iPhone 來說不會是革命性的一年。但它將為 2026 年和 2027 年的重大轉變奠定基礎。
