鉅亨網編輯林羿君 2025-08-25 09:55

鴻海印度廠再撤走300名中國員工 考驗蘋果擴張計劃。(圖:shutterstock)

鴻海旗下零組件子公司裕展科技位於南印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的工廠，正召回中國工人，這是近幾個月來第二次。消息人士透露，鴻海已開始派遣台灣工程師前往接替離職的中國籍員工。

今年稍早，北京當局口頭指示監管機構和地方政府，限制對印度及東南亞的技術轉移和設備出口，此舉似乎是為了防止企業將製造業務轉移至其他地區。

此次鴻海召回陸籍員工的原因尚不清楚，但這一舉動再度凸顯出中國技術人員及供應鏈在蘋果 iPhone 等高精密產品製造中的影響力。

彭博新聞上月報導稱，鴻海已要求數百名中國工程師和技術人員從其位於印度的 iPhone 工廠返回中國。

裕展科技的工廠生產用於 iPhone 舊機款的金屬外殼和顯示器模組，尚未參與生產最新型的 iPhone 17。

蘋果的顯示器仍大量仰賴進口。目前，蘋果可以擴大進口顯示器，並倚賴印度當地的其他機殼廠商供貨，但讓經驗豐富的陸籍員工流失，可能削弱蘋果在印度快速實現供應鏈在地化的努力。

蘋果預定下月推出包括最高階 Pro 版的 iPhone 17，此系列四種機款將全部在印度生產，是歷來首見。

蘋果已經作出明確決定，選擇與印度供應商合作，並未將任何重要的中國合作夥伴引入這個南亞國家。其在地合作夥伴關係包括日益依賴塔塔集團的電子製造部門，也是唯一的印度 iPhone 組裝商。雖然中國供應商已經為 iPhone 生產了近 20 年，但印度供應商有時仍會面臨初期運作上的問題。

若印中緊張關係出現緩和，將有助於蘋果、汽車製造商及其他在地製造業者。中國已向印度承諾供應稀土礦物和隧道掘進機，但相關談判尚未取得成果。