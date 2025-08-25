俄羅斯外長：普丁不會為了合影而舉行俄烏領袖峰會

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-25 08:30

俄羅斯外長拉夫羅夫周日（24 日）說，俄羅斯與烏克蘭領袖峰會的議程根本沒有準備好，俄方建議先提高俄烏談判代表團的級別，討論涉及人道主義、軍事和政治方面的問題。

俄羅斯外長說，普丁不會為了合影而舉行俄烏領袖峰會。（圖：Shutterstock）

俄羅斯外交部當天公布拉夫羅夫接受美國《NBC News》採訪的影片片段。拉夫羅夫在受訪中表示，俄羅斯總統普丁曾明確表示，高層會晤，特別是俄烏領導人會晤，必須經過妥善安排。因此俄烏雙方有必要商定一個籌備程序。

俄方為此建議提高俄烏談判代表團的級別，討論需要提請兩國元首關注的具體問題，如人道主義、軍事和政治方面問題。

拉夫羅夫稱，在俄烏第三輪直接談判中，俄方提議成立三個工作組，包括政治問題工作組，但一個多月過去了，烏方仍未作出任何回應。

拉夫羅夫說，普丁願與烏克蘭總統澤倫斯基見面，前提是會晤確實能帶來實質性成果，但目前峰會議程根本就沒準備好，普丁不會僅僅為了合影而舉行會談。

俄烏兩國代表團 7 月 23 日在土耳其伊斯坦堡舉行第三輪直接談判，雖未就兩國領導人會晤、停火等核心議題實現突破，但雙方同意繼續交換被俘人員。