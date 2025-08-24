鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-24 13:00

多名外交人士週五（22 日）透露，法國外交部於 21 日召見義大利駐法大使，抗議義大利副總理薩爾維尼 (Matteo Salvini) 針對法國總統馬克宏支持烏克蘭發表的不當言論。

歐洲對烏克蘭立場分歧？義大利副總理叫馬克宏「自己帶槍去烏克蘭」。(圖：Shutterstock)

根據法國和義大利媒體報導，薩爾維尼 20 日談及法國對烏克蘭的支持時表示，如果馬克宏主張向烏克蘭派遣歐洲軍隊，「那就讓他戴上頭盔、穿上防彈背心、帶上槍，自己去烏克蘭吧」。

據外交人士透露，法國方面批評薩爾維尼的言論「不可接受」，並強調此舉違背法國與義大利之間的信任氛圍、歷史關係，以及近年來所強調的高度融合。

薩爾維尼領導的右翼政黨「聯盟黨」是義大利執政聯盟成員之一，但近期在民調中表現低迷。

薩爾維尼近期多次批評法國支持烏克蘭的政策，甚至直指馬克宏「瘋狂」，並警告此舉可能將「歐洲拖入與俄羅斯的戰爭」。

18 日，烏克蘭總統澤倫斯基赴美與美國總統川普會晤，馬克宏、義大利總理梅洛尼、歐盟委員會主席與北約秘書長等歐洲領袖亦出席同場會議。

此前，川普與俄羅斯總統普丁於 15 日在阿拉斯加就烏克蘭問題舉行會談，雖雙方稱會晤「具有建設性」，但未能達成任何停火協議。

目前，美國與部分歐洲盟友正在討論為烏克蘭提供安全保障的方案，其中包括由美方主導、歐洲軍隊可能派駐烏克蘭的設想。

據《法新社》報導，由法國與英國主導、旨在於未來可能的停火情況下為烏克蘭提供安全保障的「志願聯盟」計畫，正考慮若停火，將向烏派駐軍隊。