search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為5.17元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元下修至0.33元，其中最高估值0.57元，最低估值-0.02元，預估目標價為5.17元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.57(0.57)0.550.560.61
最低值-0.02(-0.02)0.260.260.41
平均值0.29(0.29)0.420.440.49
中位數0.33(0.34)0.440.450.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值478.74億482.89億489.17億445.45億
最低值402.63億403.71億410.12億410.27億
平均值422.66億423.71億430.38億431.33億
中位數418.13億420.06億426.06億430.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.271.630.33-0.22-0.06
營業收入491.06億464.25億420.32億439.50億446.90億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEF

相關行情

台股首頁我要存股
西班牙電信5.44-4.73%

延伸閱讀



Empty