search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.35元，預估目標價為5.02元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.35元，其中最高估值1.44元，最低估值-0.02元，預估目標價為5.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.44(1.44)1.682.273.12
最低值-0.02(-0.02)0.280.280.41
平均值0.37(0.36)0.480.561
中位數0.35(0.35)0.40.410.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值469.46億474.07億473.54億441.95億
最低值402.63億403.71億410.12億410.27億
平均值429.64億429.72億433.24億427.17億
中位數420.65億422.69億427.68億429.84億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.271.630.33-0.22-0.06
營業收入491.06億464.25億420.32億439.50億446.90億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTEF

相關行情

台股首頁我要存股
西班牙電信5.2+0.78%

延伸閱讀



Empty