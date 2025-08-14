search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為5.17元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對西班牙電信(TEF-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.31元上修至0.33元，其中最高估值0.57元，最低估值-0.02元，預估目標價為5.17元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.57(0.57)0.550.560.56
最低值-0.02(-0.02)0.260.260.41
平均值0.29(0.28)0.410.430.47
中位數0.33(0.31)0.390.410.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值482.98億487.17億493.50億445.45億
最低值402.63億403.71億410.12億410.27億
平均值424.79億423.94億430.63億429.91億
中位數418.62億420.17億427.65億430.99億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.271.630.33-0.22-0.06
營業收入491.06億464.25億420.32億439.50億446.90億

詳細資訊請看美股內頁：
西班牙電信(TEF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

