search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估上修至2.78元，預估目標價為14.70元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.66元上修至2.78元，其中最高估值3.21元，最低估值1.52元，預估目標價為14.70元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.21(3.21)2.883.113.17
最低值1.52(1.52)1.672.432.81
平均值2.65(2.63)2.362.742.99
中位數2.78(2.66)2.382.782.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值879.16億868.14億956.11億992.11億
最低值768.88億744.38億794.95億975.88億
平均值834.68億835.35億896.40億984.00億
中位數837.11億853.50億898.09億984.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.213.035.593.831.05
營業收入527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億910.47億

詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR.A

延伸閱讀



Empty