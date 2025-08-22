黃仁勳來台快閃見台積電 稱正與美國談判新中國晶片
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電
路透社報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周五 (22 日) 抵達台北，此行主要目的是拜訪晶片代工大廠台積電 (2330-TW)(TSM-US) ，與其領導人共進晚餐後就會離台。
這家美國最大的晶片公司正面臨華盛頓與北京之間，針對其領先業界的人工智慧晶片存取問題所引發的緊張局勢。
路透社先前報導，輝達正開發一款新晶片，基於其最新的 Blackwell 架構，功能將比 H20 型號更強大，暫定名為 B30A。
被問及此事時，黃仁勳表示，輝達正在與美國就向中國提供其 H20 晶片的後續產品進行談判，但這不是他們能決定的。
中國官方指控，輝達晶片可能帶來安全風險，這使得輝達在中國保持志佔率的努力變得更加複雜。上週，中國監管機構召集當地科技公司討論購買 H20 的問題，並對潛在的資訊安全風險表示擔憂。
黃仁勳表示，將 H20 銷往中國並不涉及國家安全問題，並稱能夠將 H20 晶片運往中國「非常值得讚賞」。
