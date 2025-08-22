鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-22 16:00

中國外交部今 (22) 日宣布，2025 年上海合作組織峰會將於 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津舉行，中國大陸國家主席習近平將主持上合組織成員國元首理事會第二十五次會議以及「上海合作組織 +」會議並發表主題演說。峰會期間，習近平還將跟與會各國領袖舉行歡迎宴會和雙邊活動。

2025上合峰會831登場！中國第五次舉行 逾20國元首、10國際組織負責人齊聚天津（圖：Shutterstock）

《新華社》報導，這將是中國第五次主辦上合組織高峰會，也將是上合組織成立以來規模最大的一屆高峰會。

根據中國外交部部長助理劉彬介紹，習近平將跟 20 多位外國領導人和 10 位國際組織負責人聚首海河之濱，總結上合組織成功經驗，擘畫上合組織發展藍圖，凝聚「上合組織大家庭」合作共識，推動上合組織朝著構建更加緊密的命運共同體。

受邀出席峰會的外國領袖有白俄羅斯總統盧卡申科，印度總理莫迪，伊朗總統佩澤希齊揚，哈薩克總統託卡耶夫，吉爾吉斯總統扎帕羅夫，巴基斯坦總理夏巴茲，俄羅斯總統普丁，塔吉克總統拉赫蒙，烏茲別克總統米爾濟約耶夫，蒙古總統呼夫，亞美尼亞總理帕什尼揚，柬埔寨首相洪瑪奈，馬爾地夫總統穆伊茲，尼泊爾總理奧利，土耳其總統艾爾段，埃及總理馬德布利，土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫，印尼總統普拉博沃，寮國國家主席通倫，馬來西亞總理安華，越南政府總理范明政等。