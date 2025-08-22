H20傳停產消息後華虹、寒武紀等中國晶片股飆漲12% 輝達也正式回應了！
鉅亨網編譯陳韋廷
外媒引述消息人士最新報導指出，輝達已要求部分零件供應商暫停生產 H20 晶片，輝達對此則回應稱「持續不斷的管理我們的供應鏈以應對市場狀況」，而停產消息一出，中國晶片股聞訊大漲，華虹半導體反彈 12%，中芯國際升逾 6%，寒武紀也漲逾 12%，股價首次突破人民幣每股 1100 元，市值也突破 4800 億元。
輝達在發出的聲明中說：「H20 並非一款軍用或用於政府基礎設施的產品。中國擁有充足的國產晶片供應，足以滿足其需求。中國不會、也從未依賴美國晶片打造關鍵政府基礎設施，就像美國政府不會依賴中國晶片一樣。然而，允許美國晶片用於有益的商業用途對每個人來說都是有利的。」
輝達 H20 是為遵守美國出口限制、專為中國市場設計的 AI 加速器。
今年 4 月，美國將 H20 納入禁售清單，直到輝達執行長黃仁勳上月中訪問中國時才宣布，將恢復 H20 晶片對中銷售，但在 7 月 31 日，由於傳出 H20 被曝出加裝「追蹤定位、遠端關閉」，輝達被中國網信辦約談時，輝達當時回應稱該公司晶片不存在「後門」，並不會讓任何人有遠端存取或控制這些晶片的途徑。
延伸閱讀
- 黃仁勳來台快閃見台積電 稱正與美國談判新中國晶片
- 傳輝達通知三星、Amkor等零組件供應商 暫停H20晶片生產
- 輝達財報前華爾街狂升目標價 平均上看194美元新高
- 中國為何打壓輝達H20晶片？全因美商務部長「語帶羞辱」
下一篇