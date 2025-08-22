H20傳停產消息後華虹、寒武紀等中國晶片股飆漲12% 輝達也正式回應了！

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-22 11:05

‌



外媒引述消息人士最新報導指出，輝達已要求部分零件供應商暫停生產 H20 晶片，輝達對此則回應稱「持續不斷的管理我們的供應鏈以應對市場狀況」，而停產消息一出，中國晶片股聞訊大漲，華虹半導體反彈 12%，中芯國際升逾 6%，寒武紀也漲逾 12%，股價首次突破人民幣每股 1100 元，市值也突破 4800 億元。

H20傳停產消息後華虹、寒武紀等中國晶片股飆漲12% 輝達正式回應了！（圖：Shutterstock）

輝達在發出的聲明中說：「H20 並非一款軍用或用於政府基礎設施的產品。中國擁有充足的國產晶片供應，足以滿足其需求。中國不會、也從未依賴美國晶片打造關鍵政府基礎設施，就像美國政府不會依賴中國晶片一樣。然而，允許美國晶片用於有益的商業用途對每個人來說都是有利的。」

‌



輝達 H20 是為遵守美國出口限制、專為中國市場設計的 AI 加速器。