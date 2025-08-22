澤倫斯基：白宮地圖有誤 俄軍還需4年才能攻下頓巴斯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-22 09:17

‌



據烏克蘭通訊社和「RBC－烏克蘭」報導，烏克蘭總統澤倫斯基周三（20 日）在記者會上表示，日前在白宮會見美國總統川普時，指出白宮提供的俄烏前線地圖有錯，他向川普闡明，俄軍若想全面佔領頓巴斯（頓涅茨克、盧甘斯克 ），至少還需再戰四年。

澤倫斯基說，白宮的地圖有誤。（圖：觀察者網）

「我們有一張顯示戰場形勢的地圖，其中列出了 2014 年後和 2022 年後被佔領領土的百分比。」澤倫斯基向記者提到，「但當我們到白宮時，他們已經有了自己的地圖。」

‌



澤倫斯基繼續說：「當時我告訴川普，『我不需要地圖，可以用你們的地圖展示，我對情況瞭如指掌。』我的解釋很詳細，但美國的地圖不準。」

他提到白宮地圖明顯有誤，例如有個地方寫著 73% 被佔領，但實際是 67% 或 69%。

當時他向川普解釋，自 2022 年烏克蘭戰爭打響以來，俄羅斯實際上只佔領三分之一頓涅茨克領土，加上戰前佔領的三分之一，目前俄軍合計佔領頓涅茨克約 67% 或 69% 的領土。

「所以，我指出，俄軍聲稱年底佔領整個頓巴斯的說法都是空話。」澤倫斯基說，俄軍 4 年只佔領三分之一頓涅茨克，「要佔領頓巴斯，還需要再花四年時間。

澤倫斯基還強調，俄軍無法佔領蘇梅州和哈爾科夫州。

他表示：「俄羅斯人不會得到蘇梅州，坦白說，他們也無法守住目前在邊境地區佔據的那些地盤…… 幾個月後，他們不會再出現在蘇梅州。從長遠來看，他們也無法得到哈爾科夫州。」

澤倫斯基稱，他在會談中向川普和多位歐洲領袖解釋為什麼烏克蘭領土如此重要。

「我告訴他們，普丁想兜售某種『空氣』——承諾不進攻，條件是我國放棄領土。」他說。