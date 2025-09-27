澤倫斯基發文：匈牙利多架無人機侵犯烏克蘭領空

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-27 09:55

據《基輔獨立報》報導，烏克蘭總統澤倫斯基周五（26 日）在社交媒體上發文，稱烏方監測到多架偵察無人機侵犯領空，「這些無人機很可能是匈牙利的」。

澤倫斯基表示：「初步評估表明，這些無人機可能正在偵察烏克蘭邊境工業潛力，我已經指示核實所有可用訊息，就每起已記錄事件提交緊急報告。」

對此，匈牙利外交部長西雅爾多在相關貼文下方強烈否認這一指控。他表示，澤倫斯基「因對匈牙利的執念而神志不清…… 現在開始看到根本不存在的東西」。

匈牙利國防部也否認澤倫斯基的指控，並表示：「匈牙利國防軍並未實施所謂的烏克蘭邊境無人機飛行行動，也未收到任何相關指令。我方尚未收到烏克蘭關於此類事件的任何訊息，但我方一直與烏克蘭保持聯繫。」

烏克蘭戰爭爆發三年多以來，匈牙利與烏克蘭關係持續緊張。與多數歐盟國家不同，匈牙利長期拒絕向烏克蘭提供武器、反對歐盟對俄羅斯施加制裁，並強烈反對烏克蘭加入歐盟。

匈牙利還多次批評烏克蘭用無人機襲擊匈牙利從俄羅斯獲取能源的重要通道——俄「友誼」輸油管道。兩國高層經常在公開聲明中互相指責。