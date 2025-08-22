俄羅斯在「雙普會」上提出的停戰四大條件曝光

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-22 08:34

俄羅斯總統普丁 15 日在美國阿拉斯加與美國總統川普見面，提出俄方對結束烏克蘭戰爭的四項條件，包括烏軍從頓巴斯（頓涅茨克、盧甘斯克 ）全部撤出、烏克蘭不能加入北約（NATO）等。

據《路透》周四 （21 日）報導，三名熟悉克里姆林宮高層想法的人士透露，俄方提出的條件有：烏軍從頓巴斯全部撤出；俄軍可以凍結扎波羅熱、赫爾松交戰接觸線；烏克蘭不能加入北約；俄方不接受西方國家在烏克蘭境內部署地面維和部隊。

據美國估計，俄羅斯控制約 88% 頓巴斯地區，以及 73% 札波羅熱和赫爾松地區。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周四說，無法接受外國軍隊出現在烏克蘭領土上。

拉夫羅夫表示，西方國家與烏克蘭有關討論的實質是，通過對烏克蘭某部分領土進行武裝干涉來提供安全保障，「希望他們明白，對俄羅斯以及歐洲所有理性政治力量而言，這樣的想法絕對不能接受」。

拉夫羅夫稱，烏克蘭總統澤倫斯基至今未廢除有關禁止與普丁直接談判的禁令，「烏方呼籲元首會晤只是想在烏克蘭危機解決上表現出所謂的建設性，並用這種方式替代嚴肅、艱苦、尋求可持續性解決危機的努力」。