鉅亨網編輯林羿君 2025-08-22 10:49

美國國防後勤局 (DLA) 正計劃採購價值最高達 5 億美元的鈷，用於國防儲備，以確保關鍵礦物供應。知情人士透露，這是該局自 1990 年以來，首次尋求購買鈷。

美國防部罕見大量採購鈷 計畫5年砸5億美元。(圖:shutterstock)

根據國防後勤局 20 日公布的招標文件顯示，正在尋求未來 5 年內約 7,480 噸合金級鈷的報價，金額範圍由 200 萬至 5 億美元不等。

鈷主要依賴進口，廣泛用於電池、鎳基高溫合金，以及噴射引擎和工業燃氣渦輪的高溫部件。以當前價格計算，7500 噸鈷價值約 3.13 億美元。

然而，國防後勤局僅向向 3 家公司尋求報價，包括加拿大淡水河谷子公司、日本住友金屬礦山，以及挪威嘉能可 Nikkelverk 部門。分析認為，美方此舉將在限制範圍內確保供應來源，並兼顧地緣政治考量。

中國今年 6 月實施稀土出口限制，當月稀土磁鐵出口下降了 75%，並迫使一些汽車公司暫停生產。