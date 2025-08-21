鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.29元下修至0.84元，其中最高估值1.56元，最低估值0.75元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.56(1.56)
|1.87
|2.13
|2.27
|最低值
|0.75(1.07)
|0.95
|1.2
|1.51
|平均值
|0.99(1.31)
|1.27
|1.69
|1.89
|中位數
|0.84(1.29)
|1.14
|1.76
|1.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|52.47億
|64.57億
|73.09億
|74.18億
|最低值
|45.38億
|52.27億
|56.26億
|59.79億
|平均值
|46.68億
|55.64億
|62.29億
|66.99億
|中位數
|45.98億
|54.36億
|59.90億
|66.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.59
|1.03
|1.15
|1.16
|0.98
|營業收入
|29.09億
|36.15億
|37.77億
|39.36億
|38.78億
詳細資訊請看美股內頁：
詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
