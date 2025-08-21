search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.29元下修至0.84元，其中最高估值1.56元，最低估值0.75元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.56(1.56)1.872.132.27
最低值0.75(1.07)0.951.21.51
平均值0.99(1.31)1.271.691.89
中位數0.84(1.29)1.141.761.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值52.47億64.57億73.09億74.18億
最低值45.38億52.27億56.26億59.79億
平均值46.68億55.64億62.29億66.99億
中位數45.98億54.36億59.90億66.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.591.031.151.160.98
營業收入29.09億36.15億37.77億39.36億38.78億

詳細資訊請看美股內頁：
詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

