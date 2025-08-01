鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-01 19:10

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歐元區製造業在 7 月份收縮速度降至 3 年來最慢，逐漸接近企穩的狀態。

歐元區製造業PMI攀升至49.8 創3年新高(圖:shutterstock)

S&P Global 編製的 HCOB 歐元區製造業採購經理人指數 (PMI) 周五 (1 日) 公布，從 6 月的 49.5 微升至 7 月的 49.8，達到自 2021 年 7 月以來最高，僅一步之遙，便能達到區分擴張與收縮的榮枯線 50.0。

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儘管新訂單略有減少，且產出增長放緩，但工廠產出已連續第 5 個月增長。然而，產出指數從 50.8 降至 50.6，為 4 個月來最低。

出口銷售在 6 月短暫企穩後再次拖累了整體表現，導致新訂單小幅下降。7 月價格壓力基本消失，投入成本在連續 3 個月下降後保持不變，產出價格也幾乎沒有變動。

漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示，歐元區製造業正謹慎地重拾動力。他指出，較小型的經濟體提供了樂觀理由，例如西班牙和荷蘭的 PMI 指數顯示經濟增長加速，而愛爾蘭和希臘則保持在擴張區間。

具體來看，愛爾蘭以 53.2 領跑，儘管為兩個月來最低；荷蘭和西班牙均為 51.9，分別創 14 個月和 7 個月新高；希臘則以 51.7 延續增長動能。

在大型經濟體方面，德國的製造業 PMI 升至 49.1，儘管仍處於收縮區間，但已是 35 個月來新高，德國的生產正在增長，而就業卻在減少。相較之下，法國目前是歐元區製造業增長的最大拖累。其產量在過去兩個月有所下降，但同期就業卻略有增加，導致生產力下降，使經濟增長更難實現。法國和奧地利表現最差，PMI 均為 48.2。