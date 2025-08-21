〈台幣〉股匯大脫鉤 爆巨量重挫1.97角 收30.505元
鉅亨網記者王莞甯 台北
台北匯市今 (21) 日與台股強彈態勢脫鉤，新台幣全日處在貶值趨勢，終場收在 30.505 元，貶值 1.97 角，台北外匯經紀公司再度爆出 20.06 億美元的巨量。
新台幣今日以 30.32 元、貶值 1.2 分開出後，持續走弱，最低來到 30.518 元，終場收在 30.505 元，全日高低價差 1.98 角。
觀察主要亞幣，全面走貶，但以新台幣貶值 0.65% 最劇烈，泰銖和日元貶逾 0.15% 左右，星元貶 0.1%，人民幣和星元微貶，美元指數平盤。
統一投顧表示，短線上台股指數高檔震盪整理，先關注央行年會聯準會主席發言。
對於經濟部表態已與央行討論希望匯價不要波動太大，且能維持過去 6 年平均匯價 31 元，央行對此說明，此為經濟部反映業者意見，事實上，新台幣匯率由外匯市場供需決定，但若有不規則因素 (如短期資金大量進出) 與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞，會本於職責維持外匯市場秩序。
央行再度重申，長期以來，新台幣對美元匯率變動相對其他主要貨幣穩定，央行會密切關注國際金融市場動態。
