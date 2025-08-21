〈台幣〉股匯大脫鉤 爆巨量重挫1.97角 收30.505元

‌



觀察主要亞幣，全面走貶，但以 新台幣 貶值 0.65% 最劇烈， 泰銖 和 日元 貶逾 0.15% 左右，星元貶 0.1%， 人民幣 和星元微貶， 美元指數 平盤。

對於經濟部表態已與央行討論希望匯價不要波動太大，且能維持過去 6 年平均匯價 31 元，央行對此說明，此為經濟部反映業者意見，事實上，新台幣匯率由外匯市場供需決定，但若有不規則因素 (如短期資金大量進出) 與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞，會本於職責維持外匯市場秩序。