〈台幣〉股匯大脫鉤 爆巨量重挫1.97角 收30.505元

鉅亨網記者王莞甯 台北


台北匯市今 (21) 日與台股強彈態勢脫鉤，新台幣全日處在貶值趨勢，終場收在 30.505 元，貶值 1.97 角，台北外匯經紀公司再度爆出 20.06 億美元的巨量。

cover image of news article
新台幣今日重挫1.97角。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.32 元、貶值 1.2 分開出後，持續走弱，最低來到 30.518 元，終場收在 30.505 元，全日高低價差 1.98 角。


觀察主要亞幣，全面走貶，但以新台幣貶值 0.65% 最劇烈，泰銖日元貶逾 0.15% 左右，星元貶 0.1%，人民幣和星元微貶，美元指數平盤。

統一投顧表示，短線上台股指數高檔震盪整理，先關注央行年會聯準會主席發言。

對於經濟部表態已與央行討論希望匯價不要波動太大，且能維持過去 6 年平均匯價 31 元，央行對此說明，此為經濟部反映業者意見，事實上，新台幣匯率由外匯市場供需決定，但若有不規則因素 (如短期資金大量進出) 與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞，會本於職責維持外匯市場秩序。

央行再度重申，長期以來，新台幣對美元匯率變動相對其他主要貨幣穩定，央行會密切關注國際金融市場動態。

