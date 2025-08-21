search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為24.51元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.56元，其中最高估值1.77元，最低估值1.38元，預估目標價為24.51元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.77(1.87)2.072.43
最低值1.38(1.51)1.511.53
平均值1.58(1.65)1.81.99
中位數1.56(1.65)1.781.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值77.33億90.02億101.01億
最低值69.92億76.85億81.88億
平均值72.49億81.45億90.16億
中位數72.47億80.86億90.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.780.901.251.531.52
營業收入36.53億47.15億52.54億54.62億61.53億

詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZTO

相關行情

台股首頁我要存股
中通快遞服務ADR19.53-1.06%

延伸閱讀



Empty