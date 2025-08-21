鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估下修至1.56元，預估目標價為24.51元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.56元，其中最高估值1.77元，最低估值1.38元，預估目標價為24.51元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.77(1.87)
|2.07
|2.43
|最低值
|1.38(1.51)
|1.51
|1.53
|平均值
|1.58(1.65)
|1.8
|1.99
|中位數
|1.56(1.65)
|1.78
|1.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|77.33億
|90.02億
|101.01億
|最低值
|69.92億
|76.85億
|81.88億
|平均值
|72.49億
|81.45億
|90.16億
|中位數
|72.47億
|80.86億
|90.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.78
|0.90
|1.25
|1.53
|1.52
|營業收入
|36.53億
|47.15億
|52.54億
|54.62億
|61.53億
詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為24.17元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估下修至1.74元，預估目標價為24.60元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADRZTO-US的目標價調降至24.6元，幅度約3.68%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為25.89元
下一篇