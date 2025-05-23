鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估下修至1.74元，預估目標價為24.60元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.74元，其中最高估值2.06元，最低估值1.51元，預估目標價為24.60元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.06(2.06)
|2.28
|2.53
|最低值
|1.51(1.51)
|1.68
|1.73
|平均值
|1.75(1.77)
|1.97
|2.2
|中位數
|1.74(1.79)
|1.97
|2.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|78.21億
|90.02億
|101.01億
|最低值
|71.54億
|78.94億
|85.59億
|平均值
|74.88億
|84.30億
|94.03億
|中位數
|74.87億
|84.31億
|93.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.78
|0.90
|1.25
|1.53
|1.52
|營業收入
|36.53億
|47.15億
|52.54億
|54.62億
|61.53億
詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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