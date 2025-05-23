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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估下修至1.74元，預估目標價為24.60元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.79元下修至1.74元，其中最高估值2.06元，最低估值1.51元，預估目標價為24.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.06(2.06)2.282.53
最低值1.51(1.51)1.681.73
平均值1.75(1.77)1.972.2
中位數1.74(1.79)1.972.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值78.21億90.02億101.01億
最低值71.54億78.94億85.59億
平均值74.88億84.30億94.03億
中位數74.87億84.31億93.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.780.901.251.531.52
營業收入36.53億47.15億52.54億54.62億61.53億

詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZTO

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