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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADRZTO-US的目標價調降至24.6元，幅度約3.68%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)提出目標價估值：中位數由25.54元下修至24.6元，調降幅度3.68%。其中最高估值34.06元，最低估值17.96元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予中通快遞服務ADR評價：積極樂觀23位、保持中立3位、保守悲觀0位。

中通快遞服務ADR今(23日)收盤價為16.91元。近5日股價下跌3.68%，標普指數下跌1.27%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ZTO市場預估目標價

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