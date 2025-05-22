鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估下修至1.79元，預估目標價為25.89元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對中通快遞服務ADR(ZTO-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.83元下修至1.79元，其中最高估值2.06元，最低估值1.61元，預估目標價為25.89元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.06(2.19)
|2.28
|2.54
|最低值
|1.61(1.64)
|1.68
|1.73
|平均值
|1.78(1.84)
|2.01
|2.23
|中位數
|1.79(1.83)
|2.04
|2.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|78.21億
|90.02億
|101.01億
|最低值
|72.58億
|78.94億
|85.59億
|平均值
|75.05億
|84.49億
|94.40億
|中位數
|74.95億
|84.58億
|93.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.78
|0.90
|1.25
|1.53
|1.52
|營業收入
|36.53億
|47.15億
|52.54億
|54.62億
|61.53億
詳細資訊請看美股內頁：
中通快遞服務ADR(ZTO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 稅季理財術，掌握資本利得又能減少稅務負擔
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADRZTO-US的目標價調降至25.89元，幅度約7.48%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中通快遞服務ADR(ZTO-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為28.14元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估下修至0.73元，預估目標價為17.33元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至7.43元，預估目標價為125.00元
下一篇