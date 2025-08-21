鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團WDS-US的目標價調降至16.55元，幅度約5.19%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)提出目標價估值：中位數由17.45元下修至16.55元，調降幅度5.19%。其中最高估值21.33元，最低估值14.87元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予伍德賽德能源集團評價：積極樂觀7位、保持中立8位、保守悲觀0位。
伍德賽德能源集團今(21日)收盤價為16.84元。近5日股價下跌5.19%，標普指數下跌0.53%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.14元，預估目標價為17.51元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團WDS-US的目標價調升至17.78元，幅度約3.52%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.07元，預估目標價為16.55元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為16.02元
下一篇