鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至0.99元，預估目標價為16.02元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.02元下修至0.99元，其中最高估值1.32元，最低估值0.61元，預估目標價為16.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.32(1.32)
|0.83
|1.32
|1.56
|最低值
|0.61(0.61)
|0.32
|0.45
|1.35
|平均值
|0.98(1)
|0.64
|0.96
|1.46
|中位數
|0.99(1.02)
|0.67
|1.08
|1.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|133.43億
|124.37億
|152.61億
|152.92億
|最低值
|114.96億
|106.14億
|110.36億
|137.91億
|平均值
|125.01億
|116.85億
|131.67億
|147.57億
|中位數
|125.07億
|119.39億
|132.77億
|151.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|1.88
|營業收入
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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